В Свердловской области ожидаются заморозки до -3 градусов

Циклон принесет осадки 18 июня на юг и юго-запад области. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале ожидается похолодание до -3 °С. Как сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале "Погода в Екатеринбурге", холодный фронт достиг южных районов Свердловской области. В такой ситуации малооблачная ночь на воскресенье может принести заморозки.

"К утру 18 июня облачность за арктическим фронтом доберется и до южных районов Свердловской области. В это же время вдоль границы с Казахстаном будет проходить южный циклон. <…> Некоторое время циклон будет препятствовать дальнейшему движению холода на юг. Но под его влиянием на арктическом фронте прямо над Средним Уралом начнет формироваться вторичный циклон, что приведет к осадкам 18 июня на юге и юго-западе области", — сообщил Алексей Пулин.

Он также добавил, что максимальное количество осадков за 19–21 июня может составить до 70–100 мм.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июня в Свердловской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой или умеренный дождь. Температура воздуха ночью от +4 °С до +9 °С, местами заморозки до -3 °С. Днем будет от +13 °С до +18 °С. Ветер северный и северо-восточный 3–8 метров в секунду.

В Екатеринбурге ночью переменная облачность, слабый дождь. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. В ночь на 18 июня будет от +7 °С до +9 °С, днем — от +14 °С до +16 °С. Ветер северный и северо-восточный 3–8 метров в секунду.

Ранее "Областная газета" писала, что в ближайшие дни на Среднем Урале ожидается сентябрьская погода.