В Екатеринбурге побит очередной температурный рекорд

Дневная температура по области едва превысит +10 градусов. Фото: Галина Соловьева

В уральской столице 19 июня среднесуточная температура составила +10.7 °С — на 7,5 градусов ниже нормы. С 1997 года это самый холодный день 19 июня. Об этом в своем telegram-канале "Погода в Екатеринбурге" сообщил метеоролог Алексей Пулин.

"Во вторник Свердловская область будет расположена в тылу циклона, двигающегося по территории Западной Сибири. Значительные осадки ожидаются в восточной части области. Там же, на востоке региона, ожидается ветер с порывами до 15–17 м/с", — пишет Алексей Пулин.

По его словам, присутствие над Средним Уралом арктической воздушной массы приведет к тому, что дневная температура по области едва превысит +10 градусов, а на востоке не достигнет этой отметки.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июня в Свердловской области днем будет от +8 до +13 °С. В Екатеринбурге — от +10 до +13 °С. Будет облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер северный и северо-восточный, 5–10 метров в секунду, порывы до 15.

В ночь на 21 июня будет от +5 до +7 °С, днем — от +10 °С до +12 °С. Ветер северо-западный 4–9 метров в секунду.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области ожидаются заморозки до -3 градусов.