Скандально известного схимонаха Сергия могут отлучить от Церкви

Протоиереи Николай Малета (слева) и Максим Миняйло (справа) в очередной раз призвали схимонаха Сергия к благоразумию. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге прошло заседание епархиального суда по поводу отлучения от Церкви схимонаха Сергия (Романова), который два месяца назад был извержен из сана за нарушение монашеских обетов и священнической присяги. Решением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с конца июля отцу Сергию запретили совершать церковные таинства, но он ослушался и до сих пор продолжает совершать богослужения в Среднеуральском женском монастыре во имя иконы Божией матери «Спорительница хлебов». Заседание суда прошло без схимонаха: он не явился, сославшись на недомогание, вызванное «продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью».

Накануне заседания суда на сайте Екатеринбургской митрополии появилось обращение к схимонаху Сергию с призывом покаяться, в котором были перечислены 22 вопроса к нему (полный список этих вопросов смотрите на сайте www.oblgazeta.ru). Они касались обвинений, высказанных схимонахом в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. В частности, какие конкретно слова ереси Сергий слышал в его проповеди? Но призыв к покаянию схимонах Сергий опять проигнорировал и вместо этого написал очередное письмо митрополиту, в котором выступил с новыми обвинениями в адрес руководства Русской Православной Церкви.

Вчера на суд схимонах так и не явился. Однако заседание епархиального суда состоялось в отношении восьми священников и диаконов, которые продолжают совершать богослужения вместе с Сергием, лишённым священнического сана. По итогам заседания, которое длилось почти три часа, священнического сана лишили и их. Митрополит Кирилл пока не утвердил решение суда, поэтому у изверженных из сана есть несколько дней, чтобы одуматься и покаяться, иначе их запретят в служении навсегда.

– Мы тщательно изучили все материалы этого дела, но суд предполагает личное участие, – отметил председатель епархиального церковного суда протоиерей Николай Малета. – Схимонах Сергий не приехал. Назначено второе заседание суда в предстоящую среду. Если он снова на него не явится, будет третье заседание, после которого будет принято окончательное решение о его отлучении от Церкви – вне зависимости от того, явится ли он.

И буквально на днях бывший глава Екатеринбургской епархии, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий высказался по поводу схимонаха Сергия, которого он в своё время рукоположил в священники. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿«Я хочу попросить прощения у всех, кого смутил и привёл в недоумение рукоположением Сергия (Романова) в нарушение канонических правил. Прошу простить меня великодушно и оставим всё на Суд Божий», — сказал архиерей в интервью телеканалу «Царьград».

В случае если схимонаха Сергия всё-таки отлучат от Церкви, насильно выселять его из Среднеуральского монастыря никто не будет. В Екатеринбургской епархии надеются, что он изменит своё поведение и добровольно покинет обитель. Как подчеркнул руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло, главный вопрос касается верующих, которые находятся под влиянием Сергия: они должны увидеть, что его мысли и слова не соответствуют истинному смыслу православия.

– Мы сейчас идём каноническим путём: каждое высказывание схимонаха Сергия находит оценку в епархиальном суде, – добавил протоиерей Максим Меняйло. – Тем не менее всегда есть возможность поставить в этом процессе благую точку. Когда схимонах Сергий, например бы, пришёл и засвидетельствовал, что он раскаивается в той клевете, которую он высказывал в отношении правящего архиерея, святейшего Патриархи и Матери-Церкви. Мы надеемся на этот исход.

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