Уральцев приглашают присоединиться к Симеоновскому крестному ходу

Мероприятие завершится во вторник, 22 сентября. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Организаторы Симеоновского крестного хода приглашают свердловчан присоединиться к молитвенному шествию по Симеоновой тропе. Мероприятие завершится во вторник, 22 сентября.

По информации пресс-службы Екатеринбургской епархии, 40-километровое шествие по Симеоновой тропе стартовало сегодня в 7:00. Участники шествия пройдут лесными тропами от села Махнёво, который ранее носил название Тагильская Слобода, до села Меркушино - именно этим путём из Меркушино ходил на богослужения праведный Симеон. Переход будет длиться весь световой день, а в конечный пункт сегодняшнего пути участники хода прибудут затемно. Тем, кто желает присоединиться, напоминают, что в пути понадобятся сапоги.

Записаться и узнать подробнее, как присоединиться к крестному ходу, можно по телефонам: +7 (952) 146-05-37, +7 (343) 219-00-07.

После преодоления Симеоновой тропы православных верующих ждёт отдых в подворье Ново-Тихвинского женского монастыря, а 21 сентября в монастыре великий православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы к крестоходцам смогут присоединиться все желающие. 22 сентября участники шествия пойдут к Верхотурью, где будут встречать праздник перенесения мощей святого Симеона Верхотурского.

Напомним, что Симеоновский крестный ход стартовал ещё 15 сентября. Общая протяжённость пути составит 180 км.