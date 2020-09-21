Для паломников организуют бесплатный проезд в поездах до Верхотурья

Для паломников организуют бесплатный проезд в поездах до Верхотурья. Фото: Алексей Кунилов.

В дни Симеона Верхотурского паломники смогут бесплатно добраться из Екатеринбурга в Верхотурье и обратно на поезде. Традиционная акция пройдёт в ближайшие четверг и пятницу.

Именно 24 и 25 сентября в Верхотурье пройдут дни празднования обретения мощей праведного Симеона. Богослужения возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Добраться до места события и обратно паломники смогут без оплаты проезда. Публикуем расписание электропоездов:

Отмечается, что для ночёвки во временном паломническом центре участникам мероприятия рекомендуется взять с собой спальник и туристический коврик.

Святой праведный Симеон Верхотурский жил в XVII веке. Поселившись в сибирской глуши, он (дворянин по рождению) начал просвещать местных жителей, давая представления о Боге и православной вере, был усердным молитвенником. Скончался Симеон в 1642 году. Его похоронили у храма Архистратига Михаила. Спустя полвека гроб с телом праведника оказался на поверхности. От его мощей стали проистекать многочисленные исцеления. 25 сентября 1704 года по благословению митрополита Тобольского Филофея было совершено перенесение святых мощей праведного Симеона Верхотурского из храма в честь Архистратига Михаила в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь.

Добавим, акция по бесплатному проезду в поездах для паломников также действовала и в прошлом году.

Напомним, как ранее сообщала "Областная газета", 15 сентября из Алапаевска стартовал Симеоновский крестный ход. За 10 дней православные верующие пройдут 180 километров. В духовную столицу Урала они прибудут 25 сентября, в день перенесения мощей святого Симеона Верхотурского.