В Екатеринбург прибыл ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы

Встречу возглавил епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Храме-на-Крови в Екатеринбурге состоялась встреча ковчега с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Святыня прибыла из Казанского кафедрального собора города Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, торжественная встреча ковчега состоялась утром 29 октября. Мероприятие возглавил епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий.

После того как святыня была принесена в верхний предел Храма-на-Крови, началось совершение архиерейской Божественной литургии.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», святыня будет пребывать в Екатеринбурге по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла до 5 ноября.

Пояс Пресвятой Богородицы был привезён в Россию в 2011 году. Святыня посетила 14 городов. За всё время ей поклонились более трёх миллионов паломников. Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей: считается, что Пречистая избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства.

В 2011 году, к 200-летию Казанского кафедрального собора, частица Пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург.