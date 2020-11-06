Ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы увезли из Екатеринбурга

За восемь дней святыне поклонились несколько тысяч человек. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге состоялись торжественные проводы ковчега с частицей Пояса Пресвятой Богородицы. За восемь дней святыне поклонились несколько тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, торжественные проводы святыни прошли накануне вечером в Храме-на-Крови.

Напомним, святыня пребывала в уральской столице с 29 октября. На протяжении всех восьми дней в храме дежурили добровольцы Православной службы милосердия, которые следили за соблюдением мер санитарной безопасности, а также оказывали помощь прибывшим в храм паломникам.

Кроме того, ежедневно в 12:00 один из приходов Екатеринбургской епархии во главе со своими священником возносил у ковчега молитвы Богородице. В последний день пребывания святыни на Урале богослужение совершил настоятель собора в честь Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе протоиерей Евгений Попиченко.

Пояс Пресвятой Богородицы был привезён в Россию в 2011 году. Святыня посетила 14 городов. За всё время ей поклонились более трёх миллионов паломников. Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей: считается, что Пречистая избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства.

В 2011 году, к 200-летию Казанского кафедрального собора, частица Пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург.