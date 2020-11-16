Митрополит Кирилл провёл первые богослужения после выхода с карантина

Правящий архиерей чувствует себя хорошо и уже провёл первые богослужения. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вышел с карантина после контакта с больным коронавирусом. Правящий архиерей чувствует себя хорошо и уже провёл первые богослужения.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-служба Екатеринбургской епархии, митрополит Кирилл регулярно проходит обследование на наличие нового коронавируса. Результаты тестов отрицательные. После окончания карантина Владыка приступил к проведению богослужений в храмах митрополии.

Так, вечером в субботу, 14 ноября, митрополит Кирилл совершил всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга. Правящему архиерею сослужили старший священник собора иерей Павел Кононенко, клирики и духовенство епархии.

На следующий день, 15 ноября, Владыка Кирилл совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга. Ему сослужили старший священник собора иерей Павел Кононенко, клирики храма протоиерей Николай Троицкий и протоиерей Виталий Агошков, а также духовенство епархии.

Напомним, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл ушёл на карантин с начала ноября после контакта с больным COVID-19. Чтобы не подвергать окружающих опасности, Владыка продолжал работать в дистанционном режиме, в том числе совершал богослужения. В частности, 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, митрополит Кирилл совершил Божественную литургию в домовом храме Свято-Симеоновского архиерейского подворья Екатеринбурга.