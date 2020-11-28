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Общество / Религия
28 ноября 2020, 09:07

Для православных верующих начался Рождественский пост

Главный смысл не в гастрономическом воздержании, а в том, чтобы через молитву и покаяние подготовиться к празднику Рождества.

Главный смысл не в гастрономическом воздержании, а в том, чтобы через молитву и покаяние подготовиться к празднику Рождества. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Для православных верующих начался Рождественский пост. Это последний в уходящем году пост - сорокадневный период подготовки к встрече Рождества Христова.

Дата начала Рождественского поста неизменна из года в год. В Русской Православной Церкви – это 28 ноября, день памяти Апостола Филиппа, поэтому иногда его также называются Филипповым постом. 

По сравнения с Великим постом Рождественский пост считается нестрогим. Даже по монастырскому уставу, во многие дни поста разрешена рыба. При этом, главный смысл не в гастрономическом воздержании, а в том, чтобы через молитву и покаяние подготовиться к празднику Рождества. Самыми строгими считаются несколько дней до наступления праздника, особенно последний предпраздничный день, который называется Сочельник.

«Рождественский пост выпадает на период, когда весь мир отмечает Новый год, и весь пост проходит в сиянии гирлянд и ярких фонариков. И нужно понимать, что соблюдение поста не предполагает уныния и печали. Воздерживаясь физически, ведя духовную работу, усиливая молитву, можно и нужно радоваться и наступающему году, и зиме, и грядущему Рождеству», говорится в сообщении Екатеринбургской епархии.

Несмотря на то, что церковный день принято отсчитывать с вечера, пост заканчивается в день совершения литургии. таким образом завершается Рождественский пост после нее, то есть либо ночью, либо утром 7 января.

Областная газета Свердловской области

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