В Екатеринбургской епархии разъяснили кадровые решения епископа Евгения

Кто уезжает вместе с митрополитом Кириллом, а кто остаётся служить в Екатеринбурге?

В Екатеринбургской епархии рассказали, что поменялось в связи с первыми кадровыми решениями нового главы митрополии епископа Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Кто уезжает вместе с митрополитом Кириллом, а кто остаётся служить в Екатеринбурге и что входит в функционал нового секретаря Екатеринбургской епархии?

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, растиражированная рядом СМИ информация о том, что митрополию вслед за владыкой Кириллом покидает Отец Вениамин (Райников), не соответствует действительности. Он продолжает нести своё служение на посту секретаря Епархиального совета и Епархиального суда (а также и секретаря Архиерейского совета Екатеринбургское митрополии).

Вместе с бывшим главой Екатеринбургской епархии в Татарстанскую митрополию уезжает бывший секретарь Екатеринбургской епархии, иеромонах Кирилл (Корытко).

Напомним, накануне в епархиальном управлении состоялось очередное заседание Епархиального совета, которое возглавил епископ Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Помимо обсуждения текущих вопросов, связанных с деятельностью епархии, на заседании было принято несколько важных кадровых решений.

В частности, иеромонах Кирилл (Корытко) покинул пост секретаря Екатеринбургской епархии. Вместо него на эту должность назначен митрофорный протоиерей Николай Ладюк. В связи с назначением он был освобождён от должности благочинного Преображенского благочиннического округа, на которую, в свою очередь, назначен иерей Евгений Гаёв.

Вопрос о функционале Николая Ладюка "Облгазете" разъяснил игумен Вениамин (Райников), секретарь Епархиального совета и церковного суда Екатеринбургской епархии: "Согласно Уставу Русской Православной Церкви (глава XVI, пункт 58), секретарь епархиального управления несет ответственность за делопроизводство епархии и в пределах, определяемых епархиальным архиереем, помогает ему в управлении епархией и в руководстве епархиальным управлением".

Добавим, что на состоявшемся заседании, в помощь секретарю епархии был образован административный секретариат Екатеринбургской епархии, руководителем которого назначен иеромонах Аркадий (Логинов).

Службу протокола возглавил протоиерей Николай Тарантин.