В структурах Екатеринбургской епархии произошли изменения

Епископ Броницкий Евгений принял первые кадровые решения. Фото: Екатеринбургская епархия

Первые изменения произошли после назначения главой Екатеринбургской митрополии епископа Броницкого Евгения. Накануне он провёл заседание Епархиального совета.

Обсуждалась деятельность Екатеринбургской епархии, а также были приняты кадровые решения, сообщает пресс-служба епархии.

Так, митрофорный протоиерей Николай Ладюк покинул должность благочинного Преображенского благочиннического округа и стал секретарём епархии (ранее этот пост занимал игумен Вениамин (Райников). На должность Николая Ладюка назначен иерей Евгений Гаёв.

В состав Епархиального совета включены протоиерей Николай Тарантин и иеромонах Аркадий (Логинов). Последний возглавил административный секретариат Екатеринбургской епархии, созданный в помощь секретарю. Протоиерей Николай Тарантин стал начальником службы протокола.

Напомним, что Епископ Бронницкий Евгений стал новым преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским, главой Екатеринбургской митрополии 8 декабря. Такое решение было принято в ходе дистанционного заседания Священного синода Русской православной церкви. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назначен Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии. Он возглавлял Екатеринбургскую епархию более девяти лет.

В минувшее воскресенье владыка Евгений совместно с митрополитом Кириллом (ныне Преосвященный Казанский и Татарстанский) возглавляли архиерейскую Божественную литургию в Храме-на-Крови. На богослужении присутствовал губернатор Сверлдовской области Евгений Куйвашев.

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