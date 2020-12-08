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Общество / Религия
8 декабря 2020, 17:21

Главой Екатеринбургской митрополии стал епископ Бронницкий Евгений

Бронницкий Евгений

Главой Екатеринбургской митрополии стал епископ Бронницкий Евгений. Фото: Алексей Кунилов.

Преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским, главой Екатеринбургской митрополии стал епископ Бронницкий Евгений, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Соответствующее решение принято сегодня в ходе заседания Священного синода РПЦ.

По данным пресс-службы Екатеринбургской епархии, владыка Евгений освобождён от должности наместника Донского ставропигиального мужского монастыря города Москвы. При этом за ним сохранена должность председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назначен Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии.

Досье «ОГ»

Епископ Бронницкий Евгений, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси (Алексей Сергеевич Кульберг) родился в 1972 г. в Московской области. Окончил МАИ (1995), с 1990 по 2004 г. работал в ЦНИИ радиотехники им. Берга. В 1995 г. поступил в Православный Свято-Тихоновский богословский институт, в 2004 г. рукоположен в диакона. С 2004 по 2012 г. – настоятель храма Рождества Богородицы села Великое Ярославской области.

С 2012 по 2014 г. – настоятель храма «Большой Златоуст» в Екатеринбурге. С 2014 г. – настоятель Вознесенского архиерейского подворья. В 2014 г. защитил диплом в Екатеринбургской духовной семинарии. В июле 2016 г. пострижен в монашество, возведён в сан архимандрита и стал епископом. В 2018 г. после окончания Общецерковной аспирантуры и докторантуры при Русской христианской гуманитарной академии Санкт-Петербурга возглавил Нижнетагильскую и Невьянскую епархию. С 11 марта 2020 г. – заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

Областная газета Свердловской области

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