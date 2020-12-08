Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назначен главой Татарстанской митрополии

Новым главой Татарстанской митрополии назначен митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Данное решение было озвучено в ходе сегодняшнего заседания Священного синода Русской православной церкви.
Заседание состоялось под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в дистанционном формате, сообщили в пресс-службе Казанской епархии.
Члены синода пропели «Вечную память» скончавшимся от коронавируса архиереям, монашествующим и духовенству. В ходе заседания также был поднят вопрос о замещении вдовствующей кафедры Казанской епархии в связи с кончиной митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.
Митрополит Феофан (Ашурков) скончался 20 ноября 2020 года, на 74-м году жизни, от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией. Временное управление Казанской епархией было поручено митрополиту Йошкар-Олинскому и Марийскому Иоанну.
Сегодня было принято решение о назначении главы Татарстанской митрополии. Им стал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
"Священный синод постановил Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии быть митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, с освобождением его от управления Екатеринбургской епархией и выражением благодарности за понесённые архипастырские труды", – говорится в сообщении.
Ранее митрополит Кирилл уходил на недельную самоизоляции. Такое решение было принято после контакта с больным COVID-19.
Досье
Митрополит Кирилл (Наконечный Михаил) родился 15 мая 1961 году в посёлке Верхнечусовские Городки Чусовского района Пермской области в рабочей семье. В 1986 году окончил Московскую духовную семинарию по сектору заочного обучения.
Решением Священного синода от 27 июля 2011 года назначен Преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским. В октябре того же года назначен главой новообразованной Екатеринбургской митрополии, позже возведён в сан митрополита.
Главой Екатеринбургской митрополии назначен епископ Бронницкий Евгений.
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