Стал известен график богослужений на декабрьские дни Симеона Верхотурского

Богослужения пройдут в Свято-Николаевском мужском монастыре. Фото: Алексей Кунилов

30 и 31 декабря в Верхотурье традиционно пройдут праздничные торжества к дню прославления праведного Симеона Верхотурского, всея Сибири чудотворца. Паломники смогут добраться на бесплатной электричке. Рассказываем о графике богослужений.

В среду, 30 декабря, в 16:00 состоится малая вечерня с акафистом святому Симеону Верхотурскому в Свято-Николаевском мужском монастыре. Через час там же начнётся Всенощное бдение.

31 декабря в 9:00 митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавит в том же храме Божественную литургию и Новогодний молебен.

"30 и 31 декабря в Свято-Николаевском монастыре по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла впервые будут выставлены для поклонения мощи преподобноисповедника Иоанна Верхотурского (Кевролетина). Мощи святого были обретены в августе 2020 года. Каждый сможет приложиться также к святым мощам праведного Симеона и Космы Юродивого, священномученика Константина Меркушинского и других Верхотурских святых", - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Бесплатная электричка № 6415 отправится с железнодорожного вокзала Екатеринбурга завтра в 8:00, в Нижний Тагил она прибудет в 11:23, в Верхотурье - в 14:46. Обратно из духовной столицы Урала можно будет уехать также электропоездом № 7418 в 15:00.

В поездку можно записаться и через Паломнический отдел Екатеринбургской епархии +7 (343) 253-10-35, 253-10-36.

Симеон Верхотурский родился в начале XVII века в дворянской семье. Повинуясь Божественному водительству, он оставил земное богатство и отправился за Урал. В Сибири он жил как простой странник и скрывал своё происхождение. Праведный Симеон довольно часто посещал село Меркушинское, находившееся недалеко от Верхотурья. Там он много молился, в том числе об укреплении в вере ново-просвещённых жителей Сибири. В 1642 году святой муж скончался. Он был погребён на Меркушинском погосте, у храма Архистратига Михаила. Спустя 50 лет после кончины святого, в 1692 году, жители Меркушинского чудом обрели открывшееся нетленное тело праведника. Вскоре от его мощей стали совершаться многочисленные исцеления.