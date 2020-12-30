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Общество / Религия
30 декабря 2020, 15:02

В Екатеринбурге у Храма-на-Крови стартовал фестиваль «Вифлеемская звезда». Фото

фестиваль «Вифлеемская звезда»

В Екатеринбурге у Храма-на-Крови стартовал фестиваль «Вифлеемская звезда». Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня в столице Урала стартовал XV Рождественский фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». На мероприятии побывал фотокорреспондент «Областной газеты».

Фото: Павел Ворожцов

К месту проведения фестиваля – Храм-на-Крови (ул. Царская, 10) – уже подвезли 170 кубометров льда.

Фото: Павел Ворожцов

Скульпторы принялись за работу. Всего в этом году участвуют 25 команд.

Мастера прибыли из Архангельска, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Сергиева Посада, Тверской области, Перми и Пермского края, Нарьян-Мара, Ижевска и Республики Удмуртия, Иркутска, Кургана, Новоуральска, Первоуральска, Нижнего Тагила, Среднеуральска. Также есть скульпторы из Екатеринбурга.

Фото: Павел Ворожцов

Итоги фестиваля будут подведены 7 января, в Рождество Христово. Между авторами ледовых скульптур будут распределены призовые места. Команды также поборются за приз зрительских симпатий, приз митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, приз Храма-на-Крови и другие спецпризы.

Фото: Павел Ворожцов

Темами юбилейного фестиваля стали:

  • «Праздник Рождества Христова» (традиционная);
  • «20-летие канонизации святых Царственных страстотерпцев»;
  • «Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской»;
  • «Александр Невский – воин, правитель, святой» - к 800-летию святого;
  • «Достижения в эпоху императора Николая II»;
  • «Ювелир Российской Империи»  – к 175-летию  Карла Фаберже;
  • «Великий гуманист и реалист – Ф. М. Достоевский» – к 200-летию писателя;
  • «Время первых» - к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос;
  • «Иван Билибин – выдающийся русский художник-сказочник» – к 145-летию художника.
Фото: Павел Ворожцов

В прошлый раз 1-е место заняли Елена и Иван Смирновы из Перми за композицию «К звёздам». 2-е место – Николай Вылка (Нарьян-Мар) и Сергей Митрофанов (Ижевск), а 3-е – Александр Смоленцев (Сергиев Посад) и Андрей Селивёнок (Пермь).

Добавим, ещё один фестиваль ледовых скульптур проходит в самом центре Екатеринбурга. В рамках ледового городка на площади 1905 года появились 10 работ фестиваля «Европа-Азия».

Областная газета Свердловской области

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