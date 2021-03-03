Патриарх Кирилл удостоил Михаила Мишустина ордена князя Даниила Московского I степени

Предстоятель РПЦ поздравил премьер-министра РФ с 55-летием. Фото: сайт Правительства РФ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил премьер-министра РФ Михаила Мишустина с юбилеем и наградил его орденом святого благоверного князя Даниила Московского I степени. Он вручается за труды на благо церкви.

Предстоятель РПЦ отметил активные действия кабмина по борьбе с распространением коронавируса и взвешенные решения в этой сфере.

"За годы трудов на различных должностях вы явили добрый пример ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Отрадно свидетельствовать, что накопленный опыт помогает вам в решении непростых задач, стоящих ныне перед высшим исполнительным органом государственной власти", - передаёт слова Святейшего Владыки сайт Московского патриархата.

Также Патриарх Кирилл поблагодарил председателя Правительства за поддержку инициатив Московского патриархата и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. В связи с этим предстоятель РПЦ наградил Михаила Мишустина орденом князя Даниила Московского I степени, который вручается священнослужителям и мирянам за труды на благо церкви, а также за строительство храмов.

Отметим, что сегодня премьер-министр России отмечает своё 55-летие. По этому поводу "ОГ" решила рассказать читателям о том, почему назначение Михаила Мишустина на пост председателя Правительства РФ стало одним из главных внутриполитических событий 2020 года.