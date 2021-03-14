В Екатеринбурге началась Божественная литургия в честь Державной иконы Божией Матери

В Храме на Крови началась праздничная архиерейская Божественная литургия в честь Державной иконы Божией Матери. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге в Храме на Крови проходит праздничная архиерейская Божественная литургия в честь Державной иконы Божией Матери, которую возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Прошедшей ночью в храме в честь Державной иконы было совершено всенощное бдение.

Празднование в честь Державной иконы Божией Матери совершается 15 марта. Однако в 2021 году этот день выпадает на понедельник первой седмицы Великого поста, поэтому было принято решение провести богослужение на день раньше.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, икона Божией Матери "Державная" была обретена чудесным образом в селе Коломенское под Москвой - это произошло в день насильственного отречения императора Николая II от престола в 1917 году.

Храм в честь Державной иконы, где накануне состоялось всенощное бдение, был построен рядом с железнодорожным вокзалом, куда 30 апреля 1918 года (по новому стилю) были привезены арестованные император Николай II, императрица Александра Феодоровна, Великая княжна Мария Николаевна и их слуги.

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