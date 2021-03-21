Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений запустил собственный Telegram-канал

Он заявил, что хочет рассказывать о святых, исторических событиях и жизни Церкви "от первого лица". Фото: Алексей Кунилов.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений завёл личный канал в мессенджере Telegram. Он заявил, что хочет освещать церковную жизнь "от первого лица".

Первым сообщением в Telegram-канале митрополита Евгения стало видеообращение к свердловчанам.

"Я начинаю вещание на канале, который посвящён жизни церкви на екатеринбургской земле. Мне бы хотелось рассказывать здесь об уральских святых, об исторических событиях и просто об интересных местах Урала. Также освещать актуальные события современной жизни от первого лица", - сказал митрополит Евгений в видеоролике.

Он отметил, что все перечисленные темы будут освещаться не со стороны блогера, историка или полемиста, а "изнутри", со стороны "сына Церкви, любящего свою добрую мать, любящего свою паству, свою Родину, свой народ".

Напомним, Епископ Бронницкий Евгений стал новым преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским, главой Екатеринбургской митрополии, 8 декабря 2020 года. Такое решение было принято в ходе дистанционного заседания Священного синода Русской православной церкви.

Владыка Евгений был освобождён от должности наместника Донского ставропигиального мужского монастыря города Москвы. При этом за ним сохранена должность председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

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