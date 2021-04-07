Православные верующие отмечают 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы

По традиции в этот день после окончания Божественной литургии священнослужители и прихожане выпускают в небо белых голубей. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

7 апреля православные христиане встречают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают, как Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о том, что она родит сына и "Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего".

Праздник ещё называют "Зачатие Христа", поскольку от Благовещения до Рождества Христова ровно 9 месяцев.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сегодня совершит Божественную литургию в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе. Накануне он возглавил всенощное бдение в Вознесенском архиерейском подворье в столице Урала, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

По традиции в этот день после окончания Божественной литургии священнослужители и прихожане выпускают в небо белых голубей как знак выхода нашей души на свободу в Жизнь Вечную. Церковь прославляет Благовещение словами: "Днесь спасения нашего главизна!"

Согласно православным традициям, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы лучше отказаться от домашних дел, уборки и увеселительных мероприятий.

Добавим, что у православных верующих продолжается Великий Пост. Он продлится до Пасхи, которая в 2021 году будет отмечаться 2 мая.