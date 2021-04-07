Темы дня

Общество / Религия
7 апреля 2021, 09:05

Православные верующие отмечают 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы

Богослужение в храме

По традиции в этот день после окончания Божественной литургии священнослужители и прихожане выпускают в небо белых голубей. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

7 апреля православные христиане встречают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают, как Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о том, что она родит сына и "Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего".

Праздник ещё называют "Зачатие Христа", поскольку от Благовещения до Рождества Христова ровно 9 месяцев.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сегодня совершит Божественную литургию в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе. Накануне он возглавил всенощное бдение в Вознесенском архиерейском подворье в столице Урала, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

По традиции в этот день после окончания Божественной литургии священнослужители и прихожане выпускают в небо белых голубей как знак выхода нашей души на свободу в Жизнь Вечную. Церковь прославляет Благовещение словами: "Днесь спасения нашего главизна!"

Согласно православным традициям, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы лучше отказаться от домашних дел, уборки и увеселительных мероприятий.

Добавим, что у православных верующих продолжается Великий Пост. Он продлится до Пасхи, которая в 2021 году будет отмечаться 2 мая.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.04.2021, 13:19 / Общество
В Свердловской области за сутки зафиксировали 127 случаев COVID-19
07.04.2021, 13:14 / Общество
В России зарегистрированы 8 294 новых пациентов с коронавирусом
07.04.2021, 12:07 / Культура
Скульптуру медведя Гриши в Екатеринбурге перенесли на новую площадку
07.04.2021, 11:49 / Экономика
Годовая инфляция в марте в России ускорилась до 5,8%
07.04.2021, 10:38 / Общество
Два журналиста «Областной газеты» попали в шорт-лист премии «Хорошие новости России»