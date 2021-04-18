Епископ Алексий попрощался с духовенством и прихожанами Нижнетагильской епархии

Решением Священного Синода епископ Алексий был назначен Преосвященным Челябинским и Миасским, главой Челябинской митрополии. Фото: сайт Нижнетагильской епархии.

Сегодня, 18 апреля, епископ Алексий попрощался с духовенством и прихожанами Нижнетагильской епархии. Напоследок он совершил Божественную литургию Недели пятой Великого поста.

Прощальная литургия состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила. Напомним, ранее решением Священного Синода епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий был назначен Преосвященным Челябинским и Миасским, главой Челябинской митрополии, временно управляющим Троицкой епархией.

В свою очередь Преосвященным Нижнетагильским и Невьянским стал епископ Каинский и Барабинский Феодосий с поручением ему временного управления Серовской епархией. От управления Каинской епархией он был освобождён.

Фото: сайт Нижнетагильской епархии.

Напомним, 8 декабря 2020 года епископ Бронницкий Евгений стал новым преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским, главой Екатеринбургской митрополии. В марте этого года у него появился собственный Telegram-канал.