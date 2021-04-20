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Общество / Религия
20 апреля 2021, 19:31

Свердловские власти не планируют вводить спецограничения на Пасху

пасхальный кульч

В Свердловской области пасхальные мероприятия состоятся. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Свердловской области не планируют вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом на Пасху (будет отмечаться 2 мая). При этом гражданам напоминают о необходимости позаботиться о своём здоровье.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков в ходе сегодняшнего брифнга заявил, что специальных ограничений при посещении храмов на Пасху не предполагается. Однако надо отдавать себе отчёт о возможной опасности, и избегать большого скопления людей.

"Мы не ограничиваем проведение пасхальных мероприятий. Просто предупреждаем о том, что нужно себя максимально беречь. Если вы принимаете участие в таких мероприятиях, вспомните о масках, необходимости социальной дистанции", - сказал Павел Кореков.

Заместитель губернатора также напомнил, что 1 мая никаких массовых мероприятий в регионе проводить не планируется. Ранее об отмене шествия в честь Праздника Весны и Труда объявил глава региона Евгений Куйвашев. Также известно, что в онлайн перенесена акция "Бессмертный полк".

Отмене также подлежат легкоатлетическая эстафета и ряд других спортивных мероприятий, запланированных на май, уточнил Павел Креков. Разгуляться свердловчане смогут только 9 Мая. В этот день пройдёт парад Победы и отгремит салют.

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются репетиции парада Победы. В связи с перекрытием центральных улиц города с 18:00 21 апреля изменится схема движения двенадцати автобусов.

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