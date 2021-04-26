У православных верующих начинается Страстная седмица

Всю неделю в церквях проходят обряды, посвящённые подготовке к Христову Воскресению. Фото: Алексей Кунилов.

У православных верующих началась последняя неделя перед Пасхой (с 26 апреля по 1 мая). Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя.

Каждый день Страстной недели великий и святой. Во всех церквях совершаются особые службы – все обряды посвящены подготовке к Христову Воскресению, передаёт пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В эти дни не празднуют дни святых, не поминают умерших, не проводят венчания и крещения.

Календарь Страстной недели:

Великий понедельник . В этот день церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в рабство. Также в храмах читают евангельский отрывок о проклятии Христом бесплодной смоковницы.

. В этот день церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в рабство. Также в храмах читают евангельский отрывок о проклятии Христом бесплодной смоковницы. Великий вторник – вспоминают обличение Иисусом фарисеев и книжников, а также произнесенные им притчи: о Страшном суде и конце мира, о десяти девах, о талантах и дани кесарю;

– вспоминают обличение Иисусом фарисеев и книжников, а также произнесенные им притчи: о Страшном суде и конце мира, о десяти девах, о талантах и дани кесарю; Великая среда – верующие скорбят о предательстве Иуды, который продал Учителя за 30 сребреников;

– верующие скорбят о предательстве Иуды, который продал Учителя за 30 сребреников; Великий четверг (чистый четверг) – вспоминаются четыре важнейшие евангельские события, совершившиеся в этот день: Тайная вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения, умовение Спасителем ног ученикам своим в знак глубочайшего смирения и любви к ним, молитва Спасителя в саду Гефсиманском и предательство Иуды;

(чистый четверг) – вспоминаются четыре важнейшие евангельские события, совершившиеся в этот день: Тайная вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения, умовение Спасителем ног ученикам своим в знак глубочайшего смирения и любви к ним, молитва Спасителя в саду Гефсиманском и предательство Иуды; Великая пятница – самый скорбный день, когда совершилось Распятие и Крестная смерть Христа на Голгофе;

– самый скорбный день, когда совершилось Распятие и Крестная смерть Христа на Голгофе; Великая суббота – Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, сошествие душою в ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших его пришествия, и введение благоразумного разбойника в рай.

По завершении богослужения Великой субботы верующие благоговейно ожидают наступления полуночи, в которую начинается светлая пасхальная радость величайшего праздника Воскресения Господа и Спасителя Иисуса Христа. В этом году православные верующие отмечают Пасху 2 мая.

Как стало известно ранее, власти Свердловской области не планируют вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом на Пасху. При этом гражданам напоминают о необходимости позаботиться о своём здоровье.