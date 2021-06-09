Православные верующие отмечают день отдания Пасхи

Пасху в 2021 году отмечали 2 мая. Попразднество Пасхи самое долгое по сравнению со всеми другими двунадесятыми праздниками и продолжается в течение 40 дней. Фото: Павел Ворожцов

День отдания Пасхи в этом году пришёлся на 9 июня. Это последний день попразднства для православных верующих.

10 июня, на 40-й день после Пасхи верующие отпразднуют Вознесение Господня.

"Отдание - с греческого "отдача, возвращение". В Отдание праздника совершается торжественное богослужение по пасхальному чину, уносится Плащаница, пребывавшая на престоле с самого дня Воскресения Христова. По традиции проходит последний в году пасхальный Крестных ход. В этот день православные готовятся встретить праздник Вознесения Господня, праздник всегда приходится на четверг", - напомнили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Накануне дня отдания Пасхи митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всенощное бдение в храме во имя святого праведного Симеона Верхотурского на УНЦ города Екатеринбурга.

Напомним, что Пасху в 2021 году отмечали 2 мая. Попразднество Пасхи самое долгое по сравнению со всеми другими двунадесятыми праздниками и продолжается в течение 40 дней. В день отдания Пасхи заканчивается сорокадневное празднование Светлого Христова Воскресения. В этот день верующие прощаются с пасхальными песнопениями до следующего года и переходят к повседневному годовому уставу о молитвам.