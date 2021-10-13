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Общество / Религия
13 октября 2021, 17:47

В Екатеринбург привезут ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы

В Екатеринбург привезут ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы.

Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В Екатеринбург из Санкт-Петербурга прибудет ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Торжественная встреча запланирована на 9:00 26 октября.

Великую православную святыню разместят в Храме-Памятнике на Крови до 31 октября. Проводы состоятся в этот день после Божественной литургии, которая начнётся в 9:00. 

Как уточнили "Областной газете" в пресс-службе Екатеринбургской епархии, пояс Пресвятой Богородицы посещал столицу Урала 10 лет назад, осенью 2011 года. В том же году Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге отмечал 200-летие. К юбилею члены Попечительского Совета по принесению Святыни подарили собору доставленную с Афона частицу того самого Пояса.

Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей: считается, что Пречистая избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства.

Напомним, в прошлом году, когда в Екатеринбург привозили святыню, несмотря на пандемию коронавируса к ней выстраивались очереди паломников. За восемь дней святыне поклонились тысячи человек.

Областная газета Свердловской области

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