В Екатеринбург привезут ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы.

Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В Екатеринбург из Санкт-Петербурга прибудет ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Торжественная встреча запланирована на 9:00 26 октября.

Великую православную святыню разместят в Храме-Памятнике на Крови до 31 октября. Проводы состоятся в этот день после Божественной литургии, которая начнётся в 9:00.

Как уточнили "Областной газете" в пресс-службе Екатеринбургской епархии, пояс Пресвятой Богородицы посещал столицу Урала 10 лет назад, осенью 2011 года. В том же году Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге отмечал 200-летие. К юбилею члены Попечительского Совета по принесению Святыни подарили собору доставленную с Афона частицу того самого Пояса.

Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей: считается, что Пречистая избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства.

Напомним, в прошлом году, когда в Екатеринбург привозили святыню, несмотря на пандемию коронавируса к ней выстраивались очереди паломников. За восемь дней святыне поклонились тысячи человек.