Темы дня

Общество / Религия
20 ноября 2021, 18:09

Патриарх Кирилл награждён орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Владимир Путин и Патриарх Кирилл

Орден Патриарху Кириллу вручал Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Святейший сегодня отмечает 75-летний юбилей.

Документ о награждении размещён на сайте Кремля.

"За выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)", - говорится в указе.

Церемония вручения состоялась в Екатерининском зале, сообщает пресс-служба Кремля.

"Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения и следуете ему с достоинством, мудростью и глубоким пониманием ответственности за судьбу нашего народа, за судьбу России", - сказал Владимир Путин.

Патриарх Кирилл поблагодарил президента за высокую награду.

Читайте также:

Патриарх Кирилл поздравил Вячеслава Бутусова с юбилеем и наградил его орденом Серафима Саровского.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.11.2021, 18:09 / Общество
Патриарх Кирилл награждён орденом Святого апостола Андрея Первозванного
20.11.2021, 17:27 / Общество
Военная прокуратура помогла пенсионеру из Екатеринбурга решить проблему с жильём
20.11.2021, 16:31 / Экономика
Владимир Путин одобрил пополнение Пенсионного фонда коррупционными средствами
20.11.2021, 15:28 / Общество
Выбрана победительница конкурса "Главная мама Екатеринбурга"
20.11.2021, 14:30 / Общество
В Екатеринбурге задержали торговцев поддельными медотводами от вакцинации против COVID-19