Патриарх Кирилл награждён орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Орден Патриарху Кириллу вручал Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Святейший сегодня отмечает 75-летний юбилей.

Документ о награждении размещён на сайте Кремля.

"За выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)", - говорится в указе.

Церемония вручения состоялась в Екатерининском зале, сообщает пресс-служба Кремля.

"Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения и следуете ему с достоинством, мудростью и глубоким пониманием ответственности за судьбу нашего народа, за судьбу России", - сказал Владимир Путин.

Патриарх Кирилл поблагодарил президента за высокую награду.

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