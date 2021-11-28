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28 ноября 2021, 11:31

28 ноября начался Рождественский пост

Рождественский пост

Пост завершается в Рождественскую ночь, 7 января. Фото: Владимир Мартьянов.

Сегодня, 28 ноября, у православных верующих начался Рождественский пост. Он продлится 40 дней.

Пост завершается в Рождественскую ночь, 7 января, когда все христиане вспоминают, как в мир пришёл Господь. За несколько дней до праздника пост усиливается, а последний предпраздничный день - Сочельник - считается самым строгим. В этот день подкрепить свои силы можно только один раз простым и питательным блюдом из зёрен, сухофруктов, орехов и мёда – сочивом, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Смысл поста в том, чтобы через свой отказ от пищи и развлечений принести маленькую жертву Богу. Воздержание помогает переключить внимание с внешнего на внутреннее, найти возможность заглянуть в свою душу.

Ведя духовную работу не стоит впадать в уныние. В период поста можно и нужно радоваться наступающему году, грядущему Рождеству. Ранее "Областная газета" рассказывала, как православным людям совместить Рождественский пост и новогодние праздники.

Питание в пост. Верующим запрещено употреблять в пищу мясо, сливочное масло, молоко, яйца и сыр. По понедельникам, средам и пятницам не следует есть рыбу, пить вино. В выходные и в великие праздники, если они приходятся на вторник или четверг, постящимся разрешается употреблять в пищу рыбу. С 30 декабря правила поста ужесточаются: в эти дни рыба не благословляется. В Рождественский сочельник запрещено принимать пищу до позднего вечера или до восхода первой звезды.

Областная газета Свердловской области

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