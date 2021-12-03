Названы лауреаты премии главы Екатеринбургской митрополии в области культуры и искусства

Оглашение имён лауреатов всегда происходит в преддверии празднования дня памяти святой Екатерины (7 декабря). Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Лауреатами премии главы Екатеринбургской митрополии в сфере культуры и искусства в этом году стали пять человек. Всего за четыре года существования премии митрополитом были отмечены более 30 культурных деятелей.

Имена лауреатов озвучил руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло. Среди награждённых:

Леонид Гуревич - композитор, педагог, заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор, почётный член Союза композиторов России, лауреат и дипломант международных и всероссийских фестивалей и конкурсов; автор учебника для музыкальных вузов "История оркестровых стилей";

- композитор, педагог, заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор, почётный член Союза композиторов России, лауреат и дипломант международных и всероссийских фестивалей и конкурсов; автор учебника для музыкальных вузов "История оркестровых стилей"; Владимир Лузин - художник-график, член Союза художников России, заслуженный деятель искусств Удмуртской республики, лауреат премии губернатора Свердловской области "За выдающиеся достижения в области литературы и искусства" (2020);

- художник-график, член Союза художников России, заслуженный деятель искусств Удмуртской республики, лауреат премии губернатора Свердловской области "За выдающиеся достижения в области литературы и искусства" (2020); Любовь Бурлакова - солистка Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии с 1978 года; уполномоченный представитель Свердловского отделения Союза тесатральных деятелей РФ в театре музкомедии;

- солистка Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии с 1978 года; уполномоченный представитель Свердловского отделения Союза тесатральных деятелей РФ в театре музкомедии; Зоя Киреева - кинорежиссёр, кинооператор, педагог, члена Союза кинематографистов РФ; кинорежиссёр аниматор - лауреат множества всероссийских и международных кинофестивалей за анимационный фильм "Девочка дура" (2006 г.); оператор-постановщик анимационного фильма "Джон Генри стальной человек", входящим в проект Animated Tales of the World (Анимационные сказки мира), отмеченного премией американской телеакадемии "Эмми" (2002); преподаватель режиссуры в Школе кино при Свердловской киностудии;

- кинорежиссёр, кинооператор, педагог, члена Союза кинематографистов РФ; кинорежиссёр аниматор - лауреат множества всероссийских и международных кинофестивалей за анимационный фильм "Девочка дура" (2006 г.); оператор-постановщик анимационного фильма "Джон Генри стальной человек", входящим в проект Animated Tales of the World (Анимационные сказки мира), отмеченного премией американской телеакадемии "Эмми" (2002); преподаватель режиссуры в Школе кино при Свердловской киностудии; Евгений Бунтов - член Союза писателей России, поэт, автор-исполнитель, общественный деятель; кавалер ордена Красной звезды (в 1983 – 1987 годах проходил срочную службу в составе ВДВ в Афганистане); директор Культурного центра "Солдаты России", занимающийся поиском, сохранением и изучением культурного наследия воинов; автор нескольких стихотворных сборников и музыкальных дисков.

Премию в 2017 году учредил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, а ныне глава Татарстанской митрополии. Награду получают деятели искусства за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций русской культуры. При определении лауреатов учитываются профессиональные достижения, а также общественно значимая деятельность номинантов и их вклад в воспитание учеников.

Напомним, что в прошлом году, как и в 2019, Екатеринбургская митрополия отметила шесть человек. В 2018 году лауреатами стали девять человек, а в 2017 - семь. Награды вручались, в том числе писателю Владиславу Крапивину и Владимиру Смолину.