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Общество / Религия
12 января 2022, 13:20

В Каменске-Уральском представили программу празднования Крещения Господня

Мужчина искупался в купели

На сайтах администраций свердловских муниципалитетов начали появляться списки купелей, которые организуют в Крещение. Фото: Владимир Мартьянов

В администрации Каменска-Уральского обсудили программу празднования Крещения Господня. Купания будут проходить 19 января до 20:00. Для этого заранее прорубят две купели на реке Каменка.

В день православного праздника в городских храмах пройдут Божественные литургии с 9:00. В 11:00 начнутся крестные ходы от Свято-Троицкого кафедрального собора и Спасо-Преображенского мужского монастыря. Верующие проследуют до Каменской Иордани, где в 11:30 произойдёт освящение воды. Богослужения возглавит епископ Каменский и Камышловский Мефодий.

"Две купели прорубят заранее, 18 января. До официального празднования их закроют и возьмут под охрану. Территорию заранее расчистят от снега. Для переодевания установят две палатки. Купелей тоже оборудуют две. Дежурить на месте будут медики, сотрудники МЧС, полиции, городского управления по делам ГО и ЧС и казаки. С наступлением темноты включат освещение. По предварительной информации, окунуться можно будет до 20:00", — рассказали в горадминистрации.

Добавим, что на сайтах администраций свердловских муниципалитетов начали появляться списки купелей, которые организуют в Крещение. Так, в Берёзовском их будет 8, а в Серове одна. В Ревде будет две купели: на акватории Ревдинского городского пруда (будет действовать с 11:00 до 22:00) и в Мариинском водохранилище (с 3:00 до 19:00).

Областная газета Свердловской области

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