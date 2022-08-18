В Екатеринбурге готовятся к Яблочному Спасу

Освятить 19 августа можно не только яблоки, но и другие фрукты и овощи. Фото: Галина Соловьева

Уже завтра, 19 августа, православные христиане отметят Яблочный Спас. Жителей Свердловской области приглашают посетить храмы для освящения плодов.

Как рассказал настоятель Храма во имя Святителя Иннокентия, митрополита Московского (Екатеринбург), иерей Илья Александров на сегодняшней пресс-конференции, особо торжественно богослужения будут проходить завтра утром в церкви Преображения Господня на Уктусе (Походная, 2). Службу возглавит владыка Евгений.

По традиции будут освящены плоды, которые принесут прихожане. По словам спикера, помимо яблок люди приносят огурцы, помидоры и другие плоды, выращенные самостоятельно. Посетителей также ждет традиционное угощение, в том числе пироги.

По мнению Ильи Александрова, деревенские храмы, куда проще доставить собранный урожай, привлекут больше людей, чем городские.

Яблочный Спас приметы и традиции: До наступления праздника православные придерживаются так называемого яблочного поста — не едят еще не освященные плоды. Также продолжается Успенский пост, поэтому запрещена любая пища животного происхождения. При этом разрешается есть рыбу и пить немного вина.

В этот день запрещено заниматься любыми делами по дому, кроме приготовления пищи и сбора урожая. Также нельзя убивать и прогонять насекомых — считается, что если на человека дважды села муха, то в грядущем году его ждет удача. Наложен запрет и на заключение брака.

Считается, что Яблочный Спас знаменует наступление осени — ночи становятся холоднее. По этому дню обычно предсказывают погоду на грядущую зиму — если идет дождь, то зима будет мокрой и холодной. Если же тепло и светит солнце, то снежную зиму без суровых морозов.

В ходе пресс-конференции выступил и проректор по научной работе и инновациям УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин. Он отметил, что в целом в регионе хорошая урожайность яблок в этом году. Однако из-за прохладной весны плоды до сих пор не созрели. На это им потребуется еще примерно 1,5 недели.

По словам специалиста, садоводам также мешали вредители — капустная моль, яблоневый цветоед, крестоцветные мошки. Их пик пришелся на жаркую погоду. Но благодаря различным ловушкам фрукты удалось отвоевать.

Напомним, 14 августа свердловчане встретили Медовый спас и первый день Успенского поста.