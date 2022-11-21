В Екатеринбурге пройдет крестный ход с иконой из космоса

7 декабря в Екатеринбурге проведут крестный ход в честь святой покровительницы. Фото: Павел Ворожцов

В столице Среднего Урала 7 декабря пройдет крестный ход в честь дня покровительницы города святой Екатерины. Представители духовенства пронесут по маршруту икону, которая полгода пробыла на международной космической станции.

"Будет принесение иконы святой Екатерины, это небольшой образ, привезет его герой России — космонавт Олег Германович Артемьев, который полгода был на МКС. Он по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения брал на борт икону святой Екатерины. В сентябре этого года мы встречали наших космонавтов в степях Казахстана, прилетевших с международной космической станции", — рассказал на пресс‑конференции председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной Общественной палаты протоиерей Максим Миняйло.

Крестный ход начнется в 11:00. Он пройдет от Свято‑Троицкого кафедрального собора до часовни святой Екатерины, расположенной на площади Труда. Перед православным шествием в храме на улице Куйбышева проведут праздничную литургию.

Также 7 декабря в Екатеринбурге будут вручены премии митрополии. На вечер в Театре эстрады запланирован праздничный концерт группы "Ларго".

Напомним, ранее в столице Свердловской области провели Крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божией Матери.