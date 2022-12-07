Митрополит Евгений: храм святой Екатерины возведут после победы

Владыка Евгений: храм св. Екатерины станет храмом победы добра над злом. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в столице Урала отмечают День святой великомученицы Екатерины. Во время праздничного крестного хода митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений рассказал, когда будет построен храм в честь покровительницы города.

Свое видеообращение владыка опубликовал в личном telegram-канале.

"Сегодня День святой великомученицы Екатерины, покровительницы города Екатеринбурга. Мы по традиции совершаем крестный ход от Троицкого собора к часовне святой Екатерины. Молимся Богу, нашей покровительнице. Молимся, конечно же, за воинов, которые сегодня в этот мороз и ненастья защищают нас, наше мирное небо. Мы просим Бога о победе. В этот день обычно спрашивают, когда будет построен Храм святой великомученицы Екатерины. Я отвечу просто — после победы. Это будет храм нашей победы добра над злом", — завил глава Екатеринбургской митрополии.

Напомним, опрос по выбору места строительства храма прошел в октябре 2019 года. Тогда люди проголосовали за территорию на месте бывшего приборостроительного завода. Возвести собор предполагалось к 2023 году, а позже потратить еще четыре года на внутреннюю отделку.

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