Троицу отмечают сегодня православные христиане

Празднование Троицы началось со всенощного бдения в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня, 4 июня, православные христиане отмечают один из самых важных праздников — Троицу. В честь этого события в храмах Свердловской области провели ночью всенощные бдения, а утром божественные литургии.

В Екатеринбурге всенощное бдение и литургия состоялись в Свято-Троицком кафедральном соборе, их посетили сотни прихожан.

После праздничного богослужения состоялся крестный ход вокруг храма, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Также в престольный праздник в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга традиционно устраивают концерт и угощают всех участников торжества.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В день Троицы отмечается сошествие Святого Духа на Землю, согласно писанию, это случилось на 50-й день после воскрешения Иисуса Христа. Апостолы на Земле получили способность говорить на разных языках, чтобы проповедовать христианство народам мира.

Ранее в Екатеринбурге все желающие могли приложиться к мощам великомученика Георгия Победоносца.