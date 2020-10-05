Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С

Харви Алтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс получили премию за открытие вируса гепатита С. Фото: twitter Нобелевской премии.

Нобелевский комитет огласил имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2020 году. Харви Алтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс получили премию за открытие вируса гепатита С.

По информации на официальном сайте Нобелевской премии, Харви Алтер родился в 1935 году в Нью-Йорке. Сейчас он работает в Национальном институте здравоохранения в Мэриленде. Майкл Хоутон родился в Великобритании, занимается научной деятельностью в Университете Альберты в Эдмонтоне, Канада. Чарльз Райс родился в 1952 году в Сакраменто, США. Работает в Университете Рокфеллера в Нью-Йорке.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию в области медицины получили Тасуку Хондзё из Японии и Джеймс Эллисон из США за открытия в методике лечения рака.

Харви Алтер исследовал случаи гепатита у пациентов, подвергшихся переливанию крови. Так, у некоторых был выявлен ранее неизвестный вид гепатита, которую возбудитель мог передавать шимпанзе. Майкл Хоутон смог выделить генетическую основу этого вируса из образцов крови заражённых людей и шимпанзе. Впоследствии его назвали вирус гепатита С. В свою очередь Чарльз Райс вместе с коллегами смог выделить в геноме патогена участок, играющий важную роль в его размножении.

Отметим, что церемония вручения Нобелевской премии-2020 пройдёт с 5 по 12 октября.