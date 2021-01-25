УрФУ начнёт промышленный выпуск радиофармпрепаратов в 2021 году

До конца 2021 года университетский центр начнёт промышленный выпуск радиофармпрепаратов, позволяющих выявить злокачественные опухоли органов. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл встречу с участниками комплексного проекта по развитию ядерной медицины в регионе. В частности, ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что до конца года университетский центр приступит к промышленному выпуску радиофармпрепаратов.

"Наша первостепенная задача сформировать такие условия, которые позволят минимизировать уровень онкозаболеваемости, проводить диагностику и лечение самыми передовыми методами и препаратами, увеличить продолжительность здоровой и полноценной жизни уральцев", - заявил Евгений Куйвашев, добавив, что большую роль в решении этой задачи играет развитие ядерной медицины.

Центр ядерной медицины создаётся на базе регионального онкодиспансера с 2018 года. В его состав входит центр лучевой терапии и радиохирургии, который был достроен и полностью оборудован летом прошлого года. В период с сентября по декабрь лучевую терапию прошли 473 пациента, а в текущем году, по прогнозам, эту терапию пройдут ещё около 2 тыс. человек, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Одним из важнейших направлений деятельности центра ядерной медицины является радионуклеидная диагностика. Для увеличения возможностей проведения такой процедуры на площадке екатеринбургского онкодиспансера создадут циклотронно-радиохимический комплекс, который будет введён в эксплуатацию в 2023 году.

"Реализация проекта позволит поднять медицину не только в Свердловской области, но и всей страны на новый уровень. Тысячи людей получат возможности современного и комфортного лечения", - отметил главврач Свердловского областного онкодиспансера Владимир Елишев.

В свою очередь ректор УрФУ Виктор Кокшаров отметил, что до конца 2021 года университетский центр начнёт промышленный выпуск радиофармпрепаратов, применяемых в абсолютном большинстве позитронно-эмиссионных томографических исследований и позволяющих выявить злокачественные опухоли органов. Он также отметил, что возможности университетского центра, в частности, позволят выпускать препараты для диагностики болезни Паркинсона и сердечно-сосудистых патологий.

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