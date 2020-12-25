На базе Свердловского онкодиспансера создадут Инновационный центр. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге на базе Свердловского областного онкологического диспансера создадут Инновационный центр. Данный проект находится в стадии реализации.

Об этом речь идёт в губернаторской статье "Проверка прочности". Она опубликована на сайте "Областной газеты" и в номере №242 от 25 декабря.

По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, "возможности Инновационного центра будут дополнены высокотехнологичной диагностикой". Данный объект также рассматривается в качестве площадки для обучения врачей.

"Сейчас разрабатывается финансовая модель создания Инновационного центра, в том числе в виде государственно-частного партнёрства. Все необходимые решения я принял, проект находится в стадии реализации", – сказал глава региона.

Проект также интересен созданием технической возможности сотрудничества с иностранными клиниками. Это позволит "привлечь для лечения уральцев самые современные достижения мирового здравоохранения".

Добавим, в статье "Проверка прочности" рассказывается о мерах борьбы с коронавирусом и программе "Общественное здоровье уральцев".

Ранее "Облгазета" писала, что в Свердловском областном онкологическом диспансере открыли два новых подразделения – референсный центр лучевой диагностики и центр лучевой терапии. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который посетил свердловский онкоцентр во время своей поездки в Екатеринбург, считает, что наш регион на верном пути в вопросах лечения онкологии.

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