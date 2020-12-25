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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 декабря 2020, 09:43

Евгений Куйвашев анонсировал строительство инфекционного стационара в Екатеринбурге

больница

Евгений Куйвашев анонсировал строительство инфекционного стационара в Екатеринбурге. Фото: Владимир Мартьянов.

В столице Урала запланировано строительство инфекционного стационара на 270 коек. Необходимая проектно-сметная документация подготовлена, пройден этап госэкспертизы.

Об этом глава региона сообщил в статье "Проверка прочности". Она опубликована на сайте "Областной газеты" и в номере №242 от 25 декабря.

Евгений Куйвашев напомнил, что в 2014 году в Екатеринбурге была введена в эксплуатацию первая очередь противотуберкулёзного диспансера, в котором создан клинико-диагностический центр, поликлиника для детей и взрослых. Подробно об этом событии "ОГ" рассказывала в статье "Диагностировать туберкулёз теперь будут быстрее, а лечить – гораздо эффективнее".

По словам губернатора, проект второй очереди предполагает строительство инфекционного стационара на 270 коек, где предусмотрены реанимационные и хирургические мощности. При этом в случае необходимости там можно будет развернуть 500 коек.

"Проект предполагает разведение больных на четыре потока. Необходимая проектно-сметная документация подготовлена, пройдён этап государственной экспертизы. Будем строить", – заключил глава региона.

Добавим, в статье "Проверка прочности" Евгений Куйвашев также сообщил, что принял решение восстановить больницу скорой помощи в Зелёной роще Екатеринбурга. Это будет сделано на условиях государственно-частного партнёрства.

Кроме того, в статье губернатора рассказывается о мерах борьбы с коронавирусом и программе "Общественное здоровье уральцев".

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Областная газета Свердловской области

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