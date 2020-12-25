Евгений Куйвашев заявил, что больница в Зелёной роще будет восстановлена

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение восстановить больницу скорой помощи в Зелёной роще Екатеринбурга. Это будет сделано на условиях государственно-частного партнёрства.
Об этом глава региона написал в статье "Проверка прочности". Статья опублиована на сайте "Областной газеты" и в номере №242 от 25 декабря. Глава региона заявил, что лично ведёт переговоры с ведущими промышленно-финансовыми группами.
"Мы создадим мощное лечебное учреждение, примерно на 1000 коек, которое будет оказывать все виды помощи. Аналог – известный институт Склифосовского в Москве. Больница будет оснащена всем необходимым оборудованием, в том числе для работы в условиях эпидемий, при отражении микробно-вирусных угроз", - написал губернатор.
Проект по восстановлению больницы в Зелёной роще вошёл в тройку принятых решений, которые, по мнению Евгения Куйвашева, укрепят систему здравоохранения региона на десятилетия вперёд.
Ранее "Облгазета" писала, что с намерением восстановить больницу выступили председатель совета директоров "Русской медной компании" Игорь Алтушкин. Он сообщил, что совместно с гендиректором УГМК Андреем Козицыным готов это сделать.
Добавим, что в статье губернатора-2020 рассказывается о мерах борьбы с коронавирусом и программе "Общественное здоровье уральцев".
Справка "ОГ"
Крупный больничный комплекс в Зелёной роще Свердловска строился в 30-е годы прошлого века изначально для лечения сотрудников НКВД. Но уже в 1939 году, на следующий год после открытия, больница приобрела гражданский статус и стала центральной клинической.
Пятиэтажное здание площадью 18 тысяч квадратных метров было построено в стиле конструктивизма и неоклассицизма. Одним из основателей больницы стал профессор Аркадий Тимофеевич Лидский – создатель уральской хирургической школы.
Здесь трудилось более тысячи человек и было развёрнуто около тысячи коек. Средства на содержание клиники требовались большие. Видимо, руководство города решило сэкономить. В 2000-х года больница была закрыта, и последние 20 лет продолжала разрушаться. Однако пандемия коронавируса заставила вернуться к планам её восстановления.