Мобильное приложение для здорового питания разработали юные учёные из Екатеринбурга

Приложение, разработанное юными учёными, анализирует данные и формирует рекомендации, предлагает к прочтению статьи и интересные факты о еде и правильном питании. Фото: пресс-служба УрФУ

Уральская проектная смена для талантливых подростков 8-11-х классов завершилась в образовательном центре "Сириус" в Сочи. Юные учёные из Екатеринбурга в рамках направления "Умный город" разработали приложение, которое анализирует питание человека.

"Проблема здорового питания является актуальной в том числе и у подростков", – приводит цитату ассистента кафедры гигиены и экологии Уральского государственного медицинского университета Мэри Кулиевой пресс-служба Екатеринбурга. Под её руководством команда TFood в составе пяти юных учёных вела разработки нового информационного продукта.

Приложение анализирует данные и формирует рекомендации, предлагает к прочтению статьи и интересные факты о еде и правильном питании.

Напомним, Уральская проектная смена уникальна сама по себе, потому как ни один регион страны не представляет свою смену на "Сириусе". Проводят её с 2017 года. Организаторы - Уральский федеральный университет, министерство образования и молодёжной политики Свердловской области и ОАНО "Лицей "Сириус".

Напомним, участниками Уральской проектной смены стали 74 школьника и 15 наставников.