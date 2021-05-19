Свердловская область станет одной из площадок форума "УТРО"

Форум пройдёт в нескольких регионах УРФО. Фото: Павел Ворожцов

Кейс-форум "УТРО" пройдёт на нескольких площадках УрФО. Одна из них будет в Екатеринбурге.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, участники будут создавать IT-продукт для одной из трёх сфер на выбор: образование, медицина, кадры.

Принять участие в форуме могут люди в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо сначала зарегистрироваться на сайте forumutro.ru, выполнить творческое задание и выбрать одну из семи тематических площадок.

Затем надо повторить регистрацию в АИС "Гранты. Молодёжь России", чтобы заявку рассмотрели. В списке мероприятий найдите кейс-форум "УТРО", снова выберите своё направление и в анкете прикрепите ссылку на облачное хранилище с выполненным творческим заданием (если оно сделано в гугл-форме, нужно написать в строке «Задание выполнено»). Завершить регистрацию необходимо до 24 мая.

Свердловская область примет направление "Урал.Цифровой". Площадку организуют в Екатеринбурге на территории "Дворца молодёжи" (просп. Ленина, 1). Онлайн-часть кейс-форума "УТРО" начинается 1 июня. Участники будут прорабатывать собственные идеи с экспертами и оформлять их в готовый стартап. Затем конкурсанты уедут в Салехард, где будут воплощать проекты в жизнь. Этот этап пройдёт с 3 по 9 июня.

В прошлом году форум хотели провести в Первоуральске, но затем его перенесли в онлайн в связи в пандемией коронавируса. Он длился 3 дня. Участникам были доступны 12 направлений работы.