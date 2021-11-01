Минцифры РФ выпустило мобильное приложение для проверки подлинности QR-кода

Данное приложение доступно всем пользователям с подтверждённой учётной записью на портале Госуслуг. Фото: Галина Соловьёва.

Минцифры России выпустило мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус". С помощью него можно будет проверять подлинность сертификата вакцинированного или переболевшего коронавирусом.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, при сканировании сертификатов мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" запрашивает данные из ковидного реестра Минздрава РФ. Результаты ПЦР-тестов на наличие коронавируса, сервис проверяет через реестр Роспотребнадзора. Оба реестра являются единственными достоверными источниками информации о вакцинированных и переболевших, а также о лицах, прошедших тестирование на COVID-19.

В случае обнаружения QR-кода, не подкреплённого данными из реестров, мобильное приложение выдаст ошибку.

Отмечается, что данное приложение доступно всем пользователям с подтверждённой учётной записью на портале Госуслуг.

Напомним, 30 октября в общественных местах уральской столицы начались проверки соблюдения указа о допуске по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от ковида или перенесённую болезнь. Контрольные группы, в частности, проводили разъяснительную работу в торговых центрах и общественном транспорте.