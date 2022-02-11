Свердловские власти подписали соглашение о сотрудничестве с РАН

Стороны договорились о развитии научной и инновационной деятельности на территории области и формировании современной научной инфраструктуры. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. Они подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и РАН.

Такая договорённость между Средним Уралом и Российской академией наук закреплена на бумаге впервые. Срок соглашения — пять лет.

Как отметил глава региона, сотрудничество Среднего Урала с академией наук — одно из ключевых направлений. Тем более что Свердловская область — крупнейший образовательный и промышленный центр.

"Сегодня мы создали Научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня, и в его работе без академии наук нам не обойтись", – отметил Евгений Куйвашев. Как сообщает департамент информполитики региона, стороны договорились о развитии научной и инновационной деятельности на территории области и формировании современной научной инфраструктуры.

"В Свердловской области работают более 20 институтов Российской академии наук. Здесь традиционно сильны связи с промышленностью, — сказал Александр Сергеев. — Это важно, поскольку мы стоим перед задачей по развитию страны на научно-технологических рельсах". По его словам, подписанное соглашение предполагает создание на Среднем Урале образцового полигона, где максимально эффективно можно состыковать современную науку с возможностями промышленности и экономики.

В соглашении речь идёт и о сотрудничестве по развитию уральской столицы. В частности, Академического района. Он должен стать территорией перспективного развития научной инфраструктуры. Сейчас здесь работают пять институтов УрО РАН. Планируется преобразовать район в настоящий наукоград. В нём создадут базу для новых научных исследований и площадки для инновационного производства.

Масштабный проект по созданию наукограда презентовали Александру Сергееву. Макет установлен в средней школе № 16 Екатеринбурга. Инновационными точками роста станут научно-исследовательские институты, медицинский кластер, IT-кластер, образовательные учреждения для детей и студентов. Часть этой научной экосистемы уже создана.

Как отметил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram, в наукоград войдут научно-исследовательские институты Уральского отделения РАН: институты геофизики, теплофизики, электрофизики, геологии и геохимии, металлургии, Институт клеточных технологий. Постепенно строится IT-городок. И это не считая академии творчества для детей, колледжей, институтов и других образовательных площадок. Глава региона выразил уверенность, что через десять лет район будет не узнать.

Добавим, что во встрече принимал участие полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Напомним, что официально восьмой район Екатеринбурга Академический появился 1 октября 2021 года. 26 октября представители областных и городских властей заложили первый камень в основание здания будущей администрации района. А 10 января мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назначил главу Академического района. Им стал Николай Смирнягин.