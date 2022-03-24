Пошли навстречу: YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда

Спустя почти две недели блокировки каналы, на которые суммарно подписано 2,9 млн человек, стали снова доступны пользователям видеоплатформы. Фото: скриншот с YouTube-канала "Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД"

Компания Google начала исполнять требования Роскомнадзора. Первым шагом стала разблокировка YouTube-каналов "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд".

Спустя почти две недели блокировки каналы, на которые суммарно подписано 2,9 млн человек, стали снова доступны пользователям видеоплатформы.

Напомним, в середине марта на YouTube были заблокированы все аккаунты российских СМИ, которые финансируются государством, и приостановлены все типы монетизации в России. Кроме того, платформа начала удалять видео, посвящённые военной спецоперации на Украине.

14 марта Роскомнадзор потребовал от компании Google, которая владеет YouTube, разблокировать канал Гостелерадиофонда. 18 марта в российских СМИ появилась информация о том, что в случае неисполнения требований Роскомнадзора, видеохостинг может быть полностью заблокирован на территории России в ближайшие дни.