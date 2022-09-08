Ученые УрФУ придумали новый способ извлечения цветных металлов из батареек

Ученые УрФУ разработали новую технологию извлечения цветных металлов из отработанных батареек. Фото: Галина Соловьева

В Уральском федеральном университете разработали новую технологию извлечения цветных металлов из использованных батареек. Ученые утверждают, что для этого не понадобится строить перерабатывающие заводы, запустить производство получится на действующих металлургических предприятиях, сообщили в пресс-службе УрФУ.

Новый способ представляет собой замкнутый цикл. Для извлечения металлов используются предварительно измельченные батарейки. Вытянуть цинк в виде порошка помогает процесс выщелачивания и электрохимический метод выделения. Из оставшегося нерастворимого металлического остатка извлекается марганец. Ученые смогли определить подходящие условия для получения цветных металлов: температуру, концентрацию щелочи. Процесс занимает около часа. Научные сотрудники продолжают работу над совершенствованием технологии, чтобы увеличить процент извлекаемых металлов.

"Мы работаем над тем, чтобы усовершенствовать технологию и добиться разрушения цинк-марганцевых оксидов для повышения извлекаемого процента цветных металлов", — рассказала ассистент кафедры металлургии цветных металлов УрФУ Дана Блудова.

Реализовать новую технологию можно на действующих заводах, где есть подходящее оборудование: вибрационные сита, реакторы с механическим перемешиванием, фильтры, электролизные ванны, индукционные и сушильные печи. Для процесса понадобится линия со шредером и магнитным сепаратором, с помощью которого вскрывают стальную оболочку батареек. Извлекаемые металлы могут поступать обратно на предприятие в качестве сырья.

"В России накапливается около 1 млрд цинк-марганцевых батареек в виде отхода, а перерабатывается из них не более 3%. Скопление аккумуляторов на свалках опасно тем, что они могут самопроизвольно загореться. Горение элементов питания приводит к выбросам в атмосферу диоксинов — токсичных веществ. Таким образом, наш коллектив решает две задачи: забота об окружающей среде и здоровье людей, а также возможность полезного применения металлов", — считает доцент кафедры металлургии цветных металлов УрФУ Эльвира Колмачихина.

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