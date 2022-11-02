В Екатеринбурге выберут лучшую в России команду новаторов-производственников

Состязания пройдут в Екатеринбурге с 7 по 11 ноября. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге пройдет финал II Кубка по рационализации и производительности. На состязаниях выберут лучшую в России команду новаторов в направлении "Оптимизация" конкурсного трека "Фабрика производственных процессов", сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Соревнования пройдут с 7 по 11 ноября в столице Среднего Урала. В них будут состязаться 9 команд промышленных предприятий региона, задействованных в нацпроекте "Производительность труда". В частности, участники должны собрать пульт для управления регулятором давления газа, а также проследить за выпуском качественных изделий. На это дается 20 минут. В это время команды должны максимально эффективно показать навыки применения бережливых технологий и устранения производственных потерь.

"Соревновательность — часть нашего "генетического кода", она помогает развивать навыки, постоянно совершенствоваться и становиться "лучшей версией себя". Чтобы победить в треке "Фабрика производственных процессов", нужно научиться что-то делать лучше других и найти по-настоящему инновационные решения в сфере оптимизации производственного процесса и устранения потерь", — отметила заместитель генерального директора по обучению Федерального цента компетенций (ФЦК) Ирина Жук.

Также рационализаторам предстоит создать проекты, которые в дальнейшем внедрят на российских производствах. Каждая команда должна представить не менее двух новаторских технологий, которые уже рассмотрели на предприятиях в 2022 году. Таким образом, состязания соберут изобретателей, умеющих находить новые решения.

С 2021 года в Свердловской области по инициативе губернатора проводят новые соревнования, вовлекающие сотрудников предприятий в рабочие процессы.

Напомним, Средний Урал вошел в десятку регионов России, где успешно развиваются научно-технологическое направления.