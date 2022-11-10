Темы дня

Общество / Наука и технологии
10 ноября 2022, 15:29

Россия и Иран создают Международную ассоциацию по развитию новых навыков и профессий

  Валерия Белякова
Церемония подписания соглашения

Соглашение о создании международной ассоциации подписали на полях чемпионата Хайтек. Фото: пресс-служба Агентства развития навыков и профессий

В Екатеринбурге в ходе чемпионата Хайтек Россия и Иран заключили соглашение о создании Международной ассоциации по развитию новых навыков и профессий. Документ подписали директор дивизиона "Кадровый потенциал" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Роберт Уразов и заместитель министра кооперации, труда и социального обеспечения Исламской Республики Иран Голамхоссейн Хоссейниния, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Сегодня подписано соглашение, направленное на объединение усилий по тем навыкам, которые характерны для наших экономик и совместных проектов. Соглашение затрагивает как навыки, которые нужны экономике здесь и сейчас, так и новые навыки: кибербезопасность, интернет вещей, а также связанные с цифровизацией экономики и трансформацией различных отраслей", — подчеркнул Роберт Уразов.

Голамхоссейн Хоссейниния отметил, что сотрудничество России и Ирана в данном направлении поможет расширить возможности молодежи.

"Развитие навыков и создание новых рабочих мест является значимым вопросом в рамках реализации подписанного документа", — сказал заместитель министра кооперации, труда и социального обеспечения Исламской Республики Иран Голамхоссейн Хоссейниния.

Напомним, в Екатеринбурге с 7 по 11 ноября проходит Международный чемпионат высокотехнологичных профессий Хайтек, в нем принимают участие 16 стран. Благодаря губернатору Свердловской области регион стал постоянной площадкой состязаний минимум до 2026 года. С 2021 года по инициативе Евгения Куйвашева Средний Урал выбрали для проведения новых соревнований, которые направлены на вовлечение работников предприятий в производственные процессы.

Напомним, в этом году на соревнованиях в некоторых компетенциях организаторы отказались использовать зарубежное оборудование, отдав предпочтение отечественному. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.11.2022, 21:41 / Общество
В Екатеринбурге до конца недели сохранятся плюсовые температуры
10.11.2022, 20:56 / Общество
В Березовской ЦГБ членов семей мобилизованных граждан будут обслуживать вне очереди
10.11.2022, 19:57 / Общество
Кабмин РФ выделил еще 27,5 млрд рублей на выплаты на детей от 8 до 17 лет
10.11.2022, 18:45 / Общество
Евгений Куйвашев направит на комплексное развитие Ирбита и Невьянска еще 760 млн рублей
10.11.2022, 17:46 / Экономика
Уральские промышленники расширяют сферы сотрудничества с "Газпромом"