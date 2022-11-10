Россия и Иран создают Международную ассоциацию по развитию новых навыков и профессий

Соглашение о создании международной ассоциации подписали на полях чемпионата Хайтек. Фото: пресс-служба Агентства развития навыков и профессий

В Екатеринбурге в ходе чемпионата Хайтек Россия и Иран заключили соглашение о создании Международной ассоциации по развитию новых навыков и профессий. Документ подписали директор дивизиона "Кадровый потенциал" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Роберт Уразов и заместитель министра кооперации, труда и социального обеспечения Исламской Республики Иран Голамхоссейн Хоссейниния, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Сегодня подписано соглашение, направленное на объединение усилий по тем навыкам, которые характерны для наших экономик и совместных проектов. Соглашение затрагивает как навыки, которые нужны экономике здесь и сейчас, так и новые навыки: кибербезопасность, интернет вещей, а также связанные с цифровизацией экономики и трансформацией различных отраслей", — подчеркнул Роберт Уразов.

Голамхоссейн Хоссейниния отметил, что сотрудничество России и Ирана в данном направлении поможет расширить возможности молодежи.

"Развитие навыков и создание новых рабочих мест является значимым вопросом в рамках реализации подписанного документа", — сказал заместитель министра кооперации, труда и социального обеспечения Исламской Республики Иран Голамхоссейн Хоссейниния.

Напомним, в Екатеринбурге с 7 по 11 ноября проходит Международный чемпионат высокотехнологичных профессий Хайтек, в нем принимают участие 16 стран. Благодаря губернатору Свердловской области регион стал постоянной площадкой состязаний минимум до 2026 года. С 2021 года по инициативе Евгения Куйвашева Средний Урал выбрали для проведения новых соревнований, которые направлены на вовлечение работников предприятий в производственные процессы.

Напомним, в этом году на соревнованиях в некоторых компетенциях организаторы отказались использовать зарубежное оборудование, отдав предпочтение отечественному.