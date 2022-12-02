Евгений Куйвашев работает в качестве эксперта на Конгрессе молодых ученых в "Сириусе"

Евгений Куйвашев принял участие в круглом столе, посвященном обсуждению модели STEM-образования. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области принял участие во II Конгрессе молодых ученых, который проходит в образовательном центре "Сириус", сообщили в департаменте информационной политики региона.

По оценкам организаторов конгресса, в нем участвуют более трех тысяч экспертов и специалистов. Мероприятие является ключевым событием 2022 года в рамках Десятилетия науки и технологий.

Накануне с молодыми учеными в "Сириусе" встретился глава государства Владимир Путин.

"[…] сам конгресс, на мой взгляд, — очень востребованное мероприятие, потому что молодые люди вообще и всегда устремлены в будущее. Потому что молодые — вся жизнь впереди. А молодые ученые соответствующим образом настроены на карьеру в той области, которой решили посвятить свою жизнь. Это, в свою очередь, означает, что, когда такие люди, как вы, собираются вместе, это дает государству возможность не только вас послушать, но и сделать соответствующие выводы, и помогает государству сориентироваться в задачах развития науки, в целеполагании развития науки", — сказал президент.

Губернатор Свердловской области стал участником круглого стола, который посвятили теме развития инженерного и технологического образования в региональных школах. Речь шла о модели STEM-образования. Она объединяет в единую систему естественные науки и инженерные предметы.

"Для нашего региона, крайне важного индустриального центра, где работают около 14 тысяч промышленных предприятий, нужны, конечно, не только инженеры. Нужны педагоги, юристы, экономисты. Но, коль мы имеем такую промышленную специфику, нам нужно сделать максимально доступным профессиональное образование и профессиональную ориентацию, чтобы ребенок мог с самого раннего возраста определиться. Мы профориентацию начинаем с детского сада. Мы несколько лет назад приняли у себя программу "Уральская инженерная школа". Она как раз предвосхитила понятие STEM-образование", — сказал губернатор.

Глава региона оценил стенд Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ). Евгению Куйвашеву представили исследовательские разработки ученых УрО РАН, УрФУ. Также губернатор ознакомился с технологическими проектами центра в области материаловедения и металлургии, водородной и смарт-энергетики, химических технологий.

Напомним, ранее уральских ученых наградил президент Российской академии наук.