Уральцы вступят в борьбу за получение Всероссийской премии "За верность науке"

Премия присуждается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Фото: Алексей Кунилов

Жители Свердловской области с 17 апреля по 12 сентября могут подать заявку для участия в IX Всероссийской премии "За верность науке". Победителей объявят на торжественной церемонии в октябре, сообщает пресс-служба Правительства России.

Премия присуждается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Победители в каждой из 14 номинаций получат денежное вознаграждение, а также призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов и экскурсию на отечественное предприятие.

На участие в премии принимаются как индивидуальные заявки, например от журналистов, научных коммуникаторов, ученых, общественных деятелей, так и обращения от организаций. Ознакомиться с перечнем номинаций и подать заявку можно на официальном сайте премии.

"Сегодня популяризации науки уделяется особое внимание. Она стала одной из ключевых задач объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Наша с вами задача — поддерживать и помогать создавать новые медийные проекты, авторы которых правдиво и доступно рассказывают о прогрессивных исследованиях и достижениях наших ученых", — отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он также подчеркнул, что за последние два года количество заявок от участников выросло с 312 до 1 165. Поэтому в этом году увеличен состав членов экспертного совета, которые определят победителей — с 57 до 68 человек. Также появилось 4 новые номинации.

"В Год педагога и наставника, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, мы добавили новую номинацию — "Наставник". Популяризаторы отечественной науки и высшего образования за рубежом теперь могут подать заявку в номинации "Наука — миру". В этом году к участию в премии приглашены популяризаторы российской науки из Китая, Вьетнама, Кубы и других стран. Как известно, наука не имеет границ", — рассказал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, также появилась специальная номинация за вклад в проекты Десятилетия науки и технологий.

Первый этап отбора заявок пройдет с 19 по 29 сентября. Финальный этап — голосование оргкомитета премии — состоится с 30 сентября по 4 октября.

"Благодаря премии еще больше молодых людей узнает о науке и достижениях российских ученых. Это усилит работу нацпроекта "Наука и университеты", который также направлен на привлечение талантливой молодежи в науку", — отмечает пресс-служба Правительства России.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что Свердловская область поборется за победу в номинациях отраслевой премии в области спорта.