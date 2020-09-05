Уральцы увидят Красную планету рядом с Луной

Вечером 5 сентября уральцы смогут легко отыскать на небе Марс. Около 23:00 Красная планета покажется слева от Луны.

В ближайшие два месяца Марс станет третьим по яркости ночным объектом после спутника Земли и Венеры.

"В этом году, в октябре, произойдёт противостояние Марса с Солнцем. Поэтому в ближайшие два месяца эта планета будет заметно блистать на небе. 5 сентября Луну и Марс будут разделять 2,5 градуса", - пояснил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Венера - вторая планета от Солнца. Из-за того, что она видна на небе по утрам, её также называют утренней звездой.

Марс - четвёртая по удаленности от Светила и седьмая по размерам (в два раза меньше Земли) Красная планета.