Дракониды-2020: когда и как наблюдать метеорный поток

Радиант Драконид находится рядом с астеризмом Голова Дракона. Она представляет собой неправильный ковш из четырёх звезд. Фото: Московский планетарий

В ночь с 8 на 9 октября произойдёт максимум ежегодного звёздного дождя Дракониды. У россиян, в том числе уральцев, есть шанс увидеть до 10-20 метеоров в час. Рассказываем, как и когда наблюдать.

Искать "падающие" звёзды можно сразу после захода Солнца в северо-западной части неба. Радиант, откуда вылетают метеоры, находится справа от яркой звезды Вега.

"Поток переменный, скорее всего, можно будет увидеть не более 10 метеоров в час. К сожалению, Луна будет мешать их наблюдению. Лучше всего поток будет виден в пригородах, вдали от городских огней. Метеоры, разлетаясь с высокой скоростью, приобретают ярко-жёлтый или красный оттенок", - рассказал "Облгазете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Радиант Драконид находится рядом с астеризмом (легко различимой группой звёзд) Голова Дракона. Она представляет собой неправильный ковш из четырёх звезд. Родоначальницей потока Дракониды считается периодическая комета 21Р/Джакобини-Циннера, открытая в 1900 году. Период её обращения вокруг Солнца составляет 6,6 года. Дракониды состоят из роя мельчайших частичек, отколовшихся от этой кометы, но продолжающих движение по орбите. Метеорный поток действует ежегодно с 6 по 10 октября. В этот период Земля проходит через зону движения "звёздного роя". Внимательные наблюдатели могут заметить до 10-20 метеоров. Метеорные ливни наблюдались в 1933 и 1946 годах, когда из Головы Дракона вылетало более тысячи "падающих звёзд".

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Фото: виртуальный планетарий Стеллариум