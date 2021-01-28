Темы дня

Общество / Космос
28 января 2021, 08:04

В Роскосмосе раскрыли секреты подготовки к исследованию Луны

Луна

Для экипажа смоделируют реальную лунную экспедицию. Изоляция составит 8 месяцев. Фото: Нина Георгиева

С середины 2021 года шесть человек разных национальностей начнут готовиться к лунным экспедициям. Их ждут 240 суток изоляции.

В Роскосмосе рассказали, что в проекте SIRIUS-21 поучаствуют 15 стран. В состав экипажа из шести человек вошли трое мужчин и трое женщин. Для них смоделируют реальную лунную экспедицию с помощью виртуальной реальности. Она будет включать в себя перелёт к спутнику Земли, орбитальный облёт для поиска мест десантирования, посадку и выход на поверхность Луны.

"Ограниченность жизненного пространства и числа контактов, монотонность, высокая степень ответственности, задержка связи, изменённый режим труда и отдыха, сложность межличностных контактов могут способствовать развитию у членов экипажа психоэмоционального стресса. Важно именно на Земле отработать все возможности не допустить конфликтные ситуации и правила выхода из них", - говорится в сообщении госкорпорации, распросранённом в соцсетях.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у России есть собственная программа исследования Луны, которая стартует в 2021 году. Он также объяснил, почему наша страна не участвует в лунном проекте США.

Читайте также:

Первый россиянин ступит на Луну в 2030 году.

Луна – седьмой континент Земли.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.01.2021, 09:45 / Общество
Российские школы сами решат, вводить ли шестидневку
28.01.2021, 08:40 / Общество
Свердловскую область снова ждёт похолодание до -30°С
28.01.2021, 08:04 / Общество
В Роскосмосе раскрыли секреты подготовки к исследованию Луны
28.01.2021, 07:38 / Общество
Где в Нижнем Тагиле поставить прививку от коронавируса. Список больниц
27.01.2021, 21:40 / Общество
Владимир Путин возложил цветы к памятному знаку "Город-герой Ленинград"