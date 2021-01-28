В Роскосмосе раскрыли секреты подготовки к исследованию Луны

Для экипажа смоделируют реальную лунную экспедицию. Изоляция составит 8 месяцев. Фото: Нина Георгиева

С середины 2021 года шесть человек разных национальностей начнут готовиться к лунным экспедициям. Их ждут 240 суток изоляции.

В Роскосмосе рассказали, что в проекте SIRIUS-21 поучаствуют 15 стран. В состав экипажа из шести человек вошли трое мужчин и трое женщин. Для них смоделируют реальную лунную экспедицию с помощью виртуальной реальности. Она будет включать в себя перелёт к спутнику Земли, орбитальный облёт для поиска мест десантирования, посадку и выход на поверхность Луны.

"Ограниченность жизненного пространства и числа контактов, монотонность, высокая степень ответственности, задержка связи, изменённый режим труда и отдыха, сложность межличностных контактов могут способствовать развитию у членов экипажа психоэмоционального стресса. Важно именно на Земле отработать все возможности не допустить конфликтные ситуации и правила выхода из них", - говорится в сообщении госкорпорации, распросранённом в соцсетях.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у России есть собственная программа исследования Луны, которая стартует в 2021 году. Он также объяснил, почему наша страна не участвует в лунном проекте США.

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